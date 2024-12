CIVITAVECCHIA – Il maltempo non molla il litorale nord, costringendo i Vigili del fuoco a un lavoro estenuante, soprattutto in queste ore.

Numerosissime le segnalazioni e le richieste di aiuto giunte negli ultimi due giorni al 115: preso letteralmente d’assalto il centralino che a fatica ha dirottato gli interventi agli equipaggi presenti sul territorio. Gli uomini della caserma Bonifazi si sono divisi tra Santa Marinella e Civitavecchia, soprattutto per fronteggiare le tantissime infiltrazioni di acqua piovana negli edifici, che ogni volta rappresentano un rischio reale per la pubblica incolumità. Intervento dai risvolti drammatici quello eseguito ieri dai pompieri alle ore 13,40 circa a corso Marconi, chiamati per un soccorso a persona.

Da quanto si è appreso, un ottantenne non rispondeva alle continue chiamate dei suoi familiari che preoccupati si sono rivolti agli uomini della Bonifazi. Arrivati sul posto, con l'equipaggio della 17A, i Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno forzato la porta dell'appartamento, facendo guadagnare l'ingresso ai sanitari del 118. Trovato l'uomo in terra, il medico dell’ambulanza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.