È stato trovato con oltre mezzo etto di eroina in auto.

È accaduto nella serata di martedì quando la polizia ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un cittadino italiano con precedenti penali.

In particolare gli agenti della squadra mobile della Questura di Viterbo, in servizio di pattuglia nelle strade del capoluogo, hanno notato un uomo sospetto alla guida di una vettura e hanno decisio di fermarlo per un controllo di polizia.

L’uomo, come detto è statotrovato in possesso di oltre mezzo etto di eroina, già suddivisa in dosi, rinvenuta nel bauletto portaoggetti dell’autovettura e pronta ad essere immessa sulle piazze di spaccio. Arrestato e accompagnato presso la sua abitazione per essere sottoposto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.