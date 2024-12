VITERBO – E’ stato individuato e recuperato questa notte dal nucleo sommozzatori il corpo senza vita di Vincenzo Aiello, il militare disperso nel lago di Bolsena.

Era un sergente maggiore aiutante acquisitore del 185º reggimento paracadutisti ricognizione e acquisizione obiettivi Folgore, uno dei nuclei speciali dell’Esercito.

Si trovava ad una profondità di circa 24 metri nell’area definita per le operazioni di addestramento. Il corpo è stato affidato al nucleo investigativo dei carabinieri. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla ricerca strumentale effettuata dal nucleo sommozzatori.

Le ricerche Le ricerche del militare, di cui si sono perse le tracce durante un’esercitazione, erano iniziate ieri pomeriggio nelle acque del lago di Bolsena antistanti il territorio di Capodimonte.

Il lancio dall’elicottero e dramma Secondo una prima ricostruzione, il sottufficiale, insieme ai commilitoni, stava partecipando a un'esercitazione congiunta con il terzo Reggimento elicotteri per operazioni speciali "Aldebaran" (Reos), un’unità d’élite dell'Aviazione dell'Esercito di Viterbo. Durante la simulazione, i militari erano stati lanciati da un elicottero a bassa quota sul lago, con l'obiettivo di raggiungere un'imbarcazione di recupero ma Vincenzo Aiello non è più riemerso.

Scattato subito l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Gradoli. Mobilitato anche il posto di comando avanzato dei vigili del fuoco per il coordinamento delle operazioni di ricerca. Il campo base è stato allestito sulla spiaggia di Cavajano.

Nel pomeriggio di ieri è stata effettuata una ricognizione con un elicottero, sempre dei vigili del fuoco, arrivato da Arezzo che ha trasportato anche il nucleo dei sommozzatori di Firenze che, a sua volta, ha effettuato le ricerche in profondità. Impegnati sul posto anche il personale dell’Aves, i carabinieri con la motovedetta e due moto d’acqua dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Viterbo.

Nel corso del pomeriggio sono arrivati anche i sommozzatori da Roma. Presente sul posto anche l’Ares 118. Per tutto il pomeriggio sono state scandagliate le acque del lago, poi il tragico ritrovamento nella notte. Da ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il capo di stato maggiore dell’Esercito Il capo di stato maggiore dell’esercito generale di corpo d’armata Carmine Masiello oggi dice: “Piango la scomparsa del sergente maggiore aiutante Vincenzo Aiello acquisitore del 185º reggimento paracadutisti ricognizione e acquisizione obiettivi Folgore, durante un’esercitazione presso il lago di Bolsena Tutta la famiglia dell’Esercito si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore”.

Il ministro Crosetto Cordoglio è stato espresso anche dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. “La Difesa e il ministro Guido Crosetto – si legge sulla pagina social del ministero – esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del sergente maggiore aiutante Vincenzo Aiello dell'Esercito italiano, tragicamente scomparso nel corso di un'attività addestrativa”.

Forze speciali «Chi sceglie di intraprendere la Carriera Militare sa che purtroppo deve fare i conti con un'alta percentuale di rischio – scrivono le forze speciali - sia sul campo di battaglia che durante la preparazione alla battaglia stessa. Un abbraccio a Vincenzo Aiello, un cuore d'acciaio, un Paracadutista della Folgore, volato nella pedana del cielo che tanto amava. E un abbraccio di cuore alla sua famiglia. Sentire il calore di tutta la nostra community non cambia lo status quo ma certamente fa bene al cuore sapere che migliaia di persone ti stimano, ti hanno voluto bene e ti ricorderanno per sempre. "Aggancia la fune di vincolo, spalanca nel vento la botola, assumi la forma di un angelo e via pel tuo nuovo destin..."»

Andrea Di Sorte (sindaco Bolsena): “Cordiglio per la tragica scomparsa del tenente maggiore Aiello” «A nome della città di Bolsena esprimo il più sentito e sincero cordoglio per la scomparsa del sergente maggiore aiutante Vincenzo Aiello. La comunità bolsenese ha seguito con grande tristezza i drammatici momenti della scomparsa e del ritrovamento del corpo; ci stringiamo attorno alla famiglia, ai colleghi paracadutisti della Folgore ed a tutti i militari dell’Esercito per questo tragico incidente».

Mattarella: “Cordoglio per il sergente maggiore Aiello”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Antonio Portolano, un messaggio di cordoglio: «Ho appreso con profonda commozione la notizia del decesso del Sergente Maggiore Aiutante dell’Esercito Vincenzo Aiello effettivo al 185° reggimento paracadutisti ricognizione e acquisizione obiettivi Folgore che ha perso la vita durante un’attività addestrativa. In questa triste circostanza, voglia rendersi interprete presso l’Esercito Italiano dei miei sentimenti di cordoglio e la prego di far pervenire ai familiari le espressioni di commossa solidarietà al dolore provocato da questo triste evento».

