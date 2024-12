I carabinieri di Soriano nel Cimino hanno arrestato un 49enne trovato in possesso di più di un chilo di marijuana. L’arresto è avvenuto giovedì sera quanto i militari hanno fermato in flagranza l’uomo del posto e gli hanno contestato la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia della Stazione locale lo ha fermato in piazza della Repubblica, trovandolo in possesso di circa 0,6 grammi di marijuana nascosti sulla persona, nonché di una mazza da baseball riposta nell’autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Insospettitosi per il comportamento dell’uomo, i carabinieri hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione, rinvenendo 216 grammi di marijuana e 0,35 grammi di hashish occultati tra la mobilia. Gli accertamenti si sono conclusi in casolare di campagna nella disponibilità del sorianese, dove sono stati sequestrati altri 809 grammi di cannabis indica, un bilancino di precisione e un pugnale. I carabinieri hanno denunciato l’uomo anche per omessa denuncia di arma bianca e porto abusivo di oggetti atti ad offendere; dopo le formalità di rito l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione della competente autorità giudiziaria viterbese.