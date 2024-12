Trovato con mezzo chilo di hashish alle giostre di Santa Rosa. Durante un’operazione di pattuglia nell’area di Valle Faul, i carabinieri hanno arrestato un ventenne di origine gambiana residente nel capoluogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha avuto luogo nell’ambito dei servizi preventivi attuati dal Nucleo operativo radiomobile con in supporto per la particolare dei colleghi della Stazione di Bomarzo. Durante la loro vigilanza, nell’attraversare il parco divertimenti allestito per le festività patronali, i militari hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha mostrato segnali di nervosismo e ha tentato di darsi alla fuga.

Raggiunto e bloccato, il giovane è stato perquisito e trovato in possesso di un panetto e quattro pezzi di hashish, per un peso complessivo di circa 50 grammi. Inoltre, nel perquisire uno zainetto che il gambiano aveva con sé, i carabinieri hanno rinvenuto un bilancino di precisione, banconote di piccolo taglio e una lama per rasoio con tracce di sostanza illecita. “Tutti elementi - dicono i carabinieri - che confermano l’intento del giovane di gestire attività di spaccio. I reperti sono stati e sequestrati e il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.