È stato trovato con 61 dosi di cocaina, 10 di hashish. I carabinieri della Stazione di Canino lo hanno arrestato in flagranza. È accaduto il 26 gennaio quando un cittadino di origini marocchine, regolarmente domiciliato nel comune di Canino è stato sorpreso con un importante quantitativo di droga pronto per essere immesso sul mercato locale. L’operazione è scaturita da un servizio di controllo del territorio: l’atteggiamento dell’uomo ha insospettito i militari, inducendoli ad approfondire le verifiche direttamente presso la sua abitazione. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare, come detto, 61 dosi di cocaina, per un totale di circa 55 grammi, 10 dosi di hashish, pari a 20 grammi, e un ulteriore panetto di hashish del peso di circa 77 grammi. Oltre allo stupefacente, sono stati trovati e sequestrati un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle dosi. L’uomo, terminate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.