Quattro persone sono state denunciate nel fine settimana per guida in stato di ebbrezza. Nel fine settimana infatti i carabinieri della Compagnia di Tuscania hanno intensificato dei controlli in occasione delle numerose feste ed eventi musicali che si sono tenuti sul territorio.

I servizi, finalizzati a contrastare il fenomeno della malamovida e a garantire la sicurezza dei cittadini, hanno portato a risultati significativi. In particolare, i carabinieri della Stazione di Valentano hanno denunciato quattro persone, di età compresa tra i 21 e i 36 anni, che guidavano con tassi alcolemici ben oltre i limiti consentiti dalla legge.

Un giovane studente romano di 29 anni è stato segnalato alla prefettura di Roma perché trovato in possesso di circa un grammo di hashish. Ai controlli ha partecipato attivamente anche un’unità cinofila antidroga del Nucleo carabinieri di Santa Maria di Galeria, fondamentale per individuare eventuali sostanze illecite.