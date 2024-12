Lo scorso fine settimana i carabinieri della Compagnia di Tuscania hanno intensificato i controlli sul territorio per contrastare i potenziali disordini legati alla movida estiva e garantire la sicurezza dei giovani.

Nel corso dei servizi sono state denunciate tre persone, rispettivamente per possesso illegale di un coltello a serramanico e di altri oggetti potenzialmente offensivi, per lesioni personali gravi causate da un incidente stradale e per il rifiuto di sottoposizione agli accertamenti per verificare l'eventuale guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ed alcoliche.

Nell’ambito dei controlli, sono stati segnalati alla Prefettura quattro giovani trovati in possesso di varie dosi di eroina ed hashish per uso personale.

L'operazione dei Carabinieri di Tuscania si rivela un successo nel contrasto alla criminalità minorile e nella tutela dell'ordine pubblico. I risultati ottenuti dimostrano l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare durante i periodi di affluenza turistica.

«L'attività di controllo costante – commenta il comandante – può agire da deterrente nei confronti di coloro che intendono commettere reati, contribuendo a creare un clima di maggiore sicurezza. Tali operazioni hanno anche finalità di sensibilizzazione dei giovani sui rischi legati al consumo di sostanze stupefacenti e alla guida in stato di alterazione».