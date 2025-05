I carabinieri della Compagnia di Ronciglione hanno intensificato i controlli del territorio per contrastare lo spaccio e il consumo di stupefacenti.

In particolare sono state messe in campo 10 pattuglie, che hanno controllato il traffico veicolare in ingresso nella giurisdizione della Compagnia lungo la via Aurelia, nel territorio della Stazione di Monte Romano.

Due equipaggi hanno segnalato alla prefettura 3 persone con il sequestro di 3 dosi di cocaina ed una di hashish, oltre a ritirare una patente per guida sotto effetto di stupefacenti.

Nel corso di un controllo eseguito invece dai militari della Stazione di Bassano Romano, un cittadino straniero e un italiano occultavano due dosi di hashish, rinvenute dopo una perquisizione eseguita nei pressi della fermata autobus.

L’attività rientra nelle azioni coordinate disposte dal Comando provinciale di Viterbo, mirate alla prevenzione dei reati connessi al possesso e spaccio di droga.