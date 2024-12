MONTEROSI - I valori di arsenico sono troppo alti: a Monterosi scatta il divieto di potabilità dell’acqua.

L’ordinanza del sindaco Sandro Giglietti è arrivata nelle scorse ore, dopo aver ricevuto dalla Asl i risultati delle analisi su alcuni campioni d’acqua prelevati in via Cavour e in via XIII Settembre. In entrambi i punti, i valori di arsenico supererebbero i 10 milligrammi per litro, toccando i 15 mg/l.

«Ravvisata l’urgente necessità di adottare gli opportuni provvedimenti ai fini della saluta pubblica »,si legge nel documento firmato dal sindaco Giglietti.

«E’ fatto divieto di usare l’acqua proveniente dall’acquedotto pubblico per uso potabile», si legge ancora nel documento.

L’uso dell’acqua, dunque «deve essere limitato esclusivamente agli impianti tecnologici e per l’igiene domestica».

Inoltre, viene ordinato «alla Talete di provvedere ad adottare tutti i necessari accorgimenti idonee per garantire la potabilità dell’acqua e poi di far eseguire immediatamente, da laboratori autorizzati e specializzati, nuove analisi e successivamente di informare l’ente», si legge in conclusione nell’ordinanza del sindaco.

