CIVITA CASTELLANA – Valori dell’arsenico troppo alti: scatta il divieto di potabilità dell’acqua. L’ordinanza sindacale è arrivata nello scorse ore, a seguito delle analisi idriche.

«Valori di arsenico nell’acqua superiori alla norma, scatta l’ordinanza sindacale di non potabilità dell’acqua ad uso umano su tutto il territorio comunale, fino a nuova rilevazione – rende noto l’amministrazione comunale in una nota. A seguito dei rilievi dell’Arpa Lazio sulla fonte di San Clemente, infatti - spiegano dall’amministrazione- la Asl ha comunicato al Comune il superamento dei limiti del parametro arsenico nell’acqua. Pertanto l’utilizzo dell’acqua deve essere limitato esclusivamente all’uso in impianti tecnologici e per igiene domestica», conclude la nota del Comune.

©RIPRODUZIONE RISERVATA