Troppe risse e liti tra i clienti. Per questo il questore di Viterbo, Fausto Vinci, ha chiuso per 15 giorni un bar di Canino.

Il provvedimento è scaturito da una serie di episodi segnalati dai carabinieri.

I militari, infatti, avevano riferito il verificarsi di episodi rilevanti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. In particolare nell’ultimo mese si sono verificate risse e liti fra clienti in evidente stato di alterazione alcolica, alcuni dei quali in una circostanza si sono fronteggiati brandendo dei cocci di bottiglie di vetro per poi allontanarsi velocemente prima dell’arrivo delle pattuglie dell’Arma.

Tra l’altro l’esercizio pubblico era già attenzionato in quanto, a seguito di numerosi controlli amministrativi, era stata accertata la costante presenza di pregiudicati all’interno del locale.

Al termine di un’accurata istruttoria effettuata da personale della polizia amministrativa della questura, diretta dal primo dirigente Antonio Consoli, il questore di Viterbo - come detto - ha disposto la chiusura del bar per un periodo di 15 giorni.