LADISPOLI – Il caso Pascucci non è chiuso qui ma verrà portato nella massima assise cittadina al voto dei consiglieri. Una notizia trapelata da Palazzo Falcone e confermata anche dal sindaco, Alessandro Grando. Nei mesi scorsi era stato Eugenio Trani, consigliere comunale di Ladispoli Città, a scagliarsi contro il suo “collega” Alessio Pascucci (lo aveva sostenuto anche in campagna elettorale nel 2022), accusandolo di aver disertato numerosi consigli in aula e anche di non essere presente nelle varie commissioni consiliari, chiedendo la sua decadenza pubblicamente. La maggioranza si è presa del tempo e la vicenda è passata anche ai raggi ics del segretario comunale durante l’estate. «Sono stati effettuati tutti i passaggi – afferma Grando – per comprendere appunto se ci fossero le giustificazioni alle assenze del consigliere Pascucci che comunque pare siano state presentate. Tuttavia il punto verrà portato ugualmente in aula per essere votato».

Qualora passasse la decadenza dell’ex sindaco cerveterano e attuale consigliere metropolitano, lo stesso Pascucci potrebbe presentare comunque ricorso. Dopo le polemiche il gruppo di Ladispoli Attiva aveva risposto al fuoco sostenendo che il vicesindaco di Fdi, Annibale Conti, aveva raggiunto più dell’80% di assenze. Nello stesso tempo il punto sull’eventuale “cacciata” di Pascucci era stato poi congelato nel mese di luglio proprio per analizzare a fondo la questione. Sulla vicenda il diretto interessato non ha mai risposto alle accuse di Trani e di altri esponenti politici.

