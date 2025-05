CERVETERI - Tutto pronto per la quinta edizione del Trofeo Daniele Papa in programma l’1 giugno, manifestazione sportiva per ricordare il giovane scomparso nel 2020. Organizzato dai suoi amici, il memorial prevede la possibilità di iscriversi sia a un tabellone di calcio a 5 che a un tabellone di beach volley, così da coinvolgere più partecipanti. L’iscrizione è completamente gratuita e l’iniziativa ha ricevuto il supporto di diverse associazioni. Non è necessario partecipare con una squadra completa e già formata, infatti, la mattina stessa verranno definite tutte le formazioni. L’obiettivo è permettere a tutti di socializzare e di confrontarsi, uniti nel segno di Daniele. «Vogliamo che questa giornata sia un’occasione di incontro - hanno spiegato gli amici - È un Trofeo pensato per rivedere persone e per divertirsi insieme, uniti da quell’amicizia che ci legava a Daniele. Siamo certi che lo spirito di questa giornata sarà positivo e siamo contenti della risposta che c’è stata da parte di tutti». E per la prima volta il memorial sarà ospitato dalla Rim Sport Cerveteri: «Conosciamo la famiglia Papa e teniamo molto alla buona riuscita dell'evento - hanno detto Ilenia e Maura Rinaldi, presidente e vicepresidente delal Rim Sport - Devo dire che i ragazzi si sono dimostrati da subito disponibili, preparati e operativi. È stato veramente un piacere dialogare con loro e siamo certe che sarà una bella giornata di sport, ma, soprattutto, ricca di emozioni». Per potersi iscrivere al torneo basta contattare il 3669314685, Leonardo o il 3334096808, Diego.

