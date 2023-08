Viterbo sempre più in modalità Santa Rosa.

Appena trascorso il ferragosto, e per qualcuno ferie già dimenticate, si intensifica la serie di notizie che caratterizzano la marcia verso la sera del 3 settembre. Nella fattispecie si contano i posti a sedere, tra tribune e sedie, che saranno a disposizione di viterbesi e turisti per assistere in tutta comodità al Trasporto. Tre le tribune che saranno posizionate: in piazza San Sisto 103 i posti per assistere alla spettacolare 'mossa' per la settima e ultima uscita di Gloria; 819 in piazza del Comune e 453 in piazza del Teatro dove vedere la salita, fatta di corsa dai facchini, che porta la Macchina a casa, davanti alla basilica di Santa Rosa.

Complessivamente le tribune ospiteranno 1375 persone. Come già accaduto lo scorso anno, saranno posizionate 1200 sedie: 600 in piazza Fontana grande e altrettante in piazza del Comune. Il costo dei biglietti varia dai 35 ai 44 euro, in base all'ubicazione della tribuna. A San Sisto si paga 39 euro, mentre 35 in piazza del Teatro.

Più articolato il discorso per piazza del Comune, dove la tribuna è divisa in tre settori, i cui costi vanno da 39 a 44 euro. 15 euro invece per le sedie posizionate in piazza Fontana grande e in piazza del Comune. Quest'anno il Trasporto torna al percorso tradizionale, niente allungo su via Marconi. Per i soli residenti viterbesi - muniti di documento di residenza - sono stati riservati 300 posti, per un massimo di 4 biglietti ciascuno acquistabili solo per cittadini residenti, dal 21 al 23 agosto alle ore 18. In caso di biglietti invenduti saranno poi messi a disposizione anche dei non residenti.

I tagliandi potranno essere acquistati presso l’Ufficio Turistico – Pensilina piazza Martiri d’Ungheria (Sacrario) dalle 9 alle 18 orario continuato (la domenica dalle 9 alle 14) e presso Negozio Audiotime (via Oslavia, 27 a Viterbo) – dal lunedì al venerdì 8.30 – 13, 15.30 – 19 e il sabato dalle 8.30 alle 13. La sera del 3 settembre per accedere ai posti riservati, oltre al biglietto, sarà obbligatorio presentare un documento d'identità.

