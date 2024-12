CIVITAVECCHIA – Nuove grane per i pendolari della FL5, fino al 21 aprile previste alcune variazioni e modifiche sulla tratta causa lavori.

Come comunica Trenitalia da oggi, 5 marzo, e fino al 21 aprile 2024, infatti, per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Roma Termini, alcuni treni della tratta Roma – Pisa subiranno alcune modifiche.

TUTTE LE MODIFICHE

Per quanto riguarda il treno regionale 12512 in partenza da Roma termini alle 9:42, con arrivo a Civitavecchia alle 11:05 nei giorni feriali escluso il sabato, sarà originario da Roma Ostiense con partenza alle 9:53 e non effettuerà la fermata a Roma Tuscolana. Invariati i rimanenti orari, le fermate e il periodo di effettuazione.

Il regionale 12515 in partenza da Civitavecchia alle 7:18 con arrivo a Roma Termini alle 8:40 termina la corsa a Roma Ostiense alle 8:27 e non ferma a Roma Tuscolana.

Il 12540 in partenza da Roma Termini alle 17:42, con arrivo a Civitavecchia alle 18:59 sarà originario da Roma Ostiense alle 17:53 e non fermerà a Roma Tuscolana.

Il regionale 12582 che parte da Roma Termini alle 16:27 per arrivare a Ladispoli-Cerveteri alle 17:15 sarà originario da Roma Ostiense alle 16:38 e non fermerà a Roma Tuscolana.

Per quanto riguarda invece il regionale 12553 che parte da Civitavecchia alle 15:44 e arriva a Roma Termini alle 17:03 terminerà la corsa ad Ostiense e non fermerà a Tuscolana.

Il regionale 4128 che da Roma Termini alle 10:12 parte verso Pisa centrale (14,22) fermerà anche a Roma Tuscolana alle 10:18. Il treno 4133 che da Pisa Centrale (13:43) arriva a Roma Termini alle 17:47 fermerà anche a Roma Tuscolana alle 17:42.

Infine il treno 4509 che parte da Grosseto alle 6:22 e arriva a Roma Termini alle 8:50 fermerà anche a Roma Tuscolana alle 8:44.

©RIPRODUZIONE RISERVATA