TOLFA - “Primavera sui Monti della Tolfa”: nuovo appuntamento naturalistico in collina sabato 12 aprile promosso dall'associazione "Dogtrek".

Appuntamento fissato alle ore 9,30 all'Eurospin (strada Santa Severa-Tolfa dall'Aurelia)"Da lì ci muoveremo con le auto per raggiungere il punto di partenza - spiegano gli organizzatori - partenza dell'escursione alle ore 10. Saliremo sui Monti della Tolfa e il periodo è proprio quello della fioritura. Risaliremo il fosso del Lascone attraversando punti di notevole interesse geologico e naturalistico. Le acque scendono verso valle creando spettacolari teatri scenografici tutti da gustare.

Diversi saranno i guadi da attraversare, per questo sono obbligatorie scarpe da trekking alte e impermeabili. La lunghezza del percorso è di 8 km circa con un dislivello in salita di 200 mt; la urata dell'escursione è di 5 ore (circa) compreso il pranzo.

Ci saranno punti d'acqua per i cani lungo il fosso del Lascone. I posti sono limitati. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Il trekking è aperto a tutti, anche a chi non ha un cane. Per partecipare all’escursione è necessario essere in regola con l’ iscrizione ed il pagamento della quota associativa pari a 5euro annui. La quota di partecipazione all’evento è fissata a 25euro a persona con 1 o 2 cani.

Il terzo cane paga una quota aggiuntiva di 5euro. La persona senza cane paga 20euro. La disdetta va effettuata 48h ore prima dell'evento e prevede la restituzione per intero della quota versata, oltre le 48h non è previsto alcun rimborso. In caso di annullamento dell'evento da parte della guida, l'intera somma verrà restituita.

Sono obbligatorie scarpe da trekking alte e impermeabili e abbigliamento idoneo alla stagione (a strati). Zaino comodo 20/30LT, kway, bastoncini da trekking consigliati ed eventuale sacchetta di primo soccorso per umano e cane. Pranzo al sacco e acqua (almeno 3 lt), ciotola e snack per il cane. Guinzaglio lungo o lunghina.

Consiglio un telo da lasciare in auto per la pulizia del cane al termine delle escursioni. Ognuno è responsabile del proprio cane ed è importante averne una buona gestione.

I cani partecipanti devono essere altamente socializzati con altri cani di entrambi i sessi e con le persone; rispondere al segnale di richiamo e avere esperienza con gli spazi aperti; essere in regola con la profilassi antiparassitaria e vaccinale; essere accompagnati dai rispettivi proprietari e non essere dati in affido ad altri; aver compiuto almeno 6 mesi. Non sono ammesse femmine in estro.

Gli umani sono tenuti a: rispettare l’ orario di appuntamento ed il programma stabilito; mantenere un comportamento educato e civile nel rispetto della natura, delle persone e degli animali; rispettare ogni decisione presa dall’accompagnatore per garantire l'equilibrio del gruppo e la salvaguardia dei cani; non dare da mangiare e da bere ai cani quando questi non sono tenuti tutti al guinzaglio

Per info e iscrizioni, contattare: Paola Messina,Guida Ambientale Escursionistica Associata Aigae codice registro nazionale LA661 Educatore cinofilo email dogtrekinetruria@gmail.com tel 3493198481

©RIPRODUZIONE RISERVATA