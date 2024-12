TOLFA - "Il "Magnatrek" più incredibile che possiate vivere: trekking panoramico costiero sui Monti della Tolfa e pranzo vista mare". Si apre così l'invito dell'associazione "Noitrek" che propone per domenica 24 novembre un'imperdibile escursione adatta a tutti.

"Faremo insieme una breve, ma meravigliosa escursione, forse fra le più panoramiche di questo ricco territorio, vista mare e sui monti della Tolfa: portate un binocolo - spiegano gli organizzatori - una camminata media/facile adatta a tutti, in autentico paesaggio rurale e naturale, panoramica a 180 gradi, che terminerà con i piedi sotto al tavolo, in un ristorante davvero unico nel suo genere. Una piccola fattoria che ci regalerà un pranzo a km 0 con pasta fresca fatta in casa, polli ruspanti e tanto altro. Ci saranno anche uova fresche da acquistare in loco. Cammineremo dapprima sulla cresta di un promontorio per poi scendere in una vallata fra animali al Pascolo, mucche, tori e asinelli, risaliremo sull’altra cresta e finalmente ammireremo il mare. Raggiunto poi il punto più panoramico, prenderemo il nostro binocolo per ammirare dall’alto il Castello di Santa Severa, il Porticciolo e Castello di Santa Marinella e se il tempo e la nitidezza ce lo permetterà vedremo addirittura la palude di Torre Flavia. Il pranzo casareccio all’aperto sul promontorio vista mare (facoltativo, ma ve lo consiglio vivamente) sarà a menù fisso: antipasto misto molto ricco, cannelloni fatti in casa, carne mista alla brace con contorno, vino e acqua illimitati, caffè, ammazza caffè e amaro. Dolce fatto in casa offerto da Simona. Tutte le altre informazioni saranno date a chi è interessato. Aspettiamo le vostre adesioni al più presto per motivi organizzativi del pranzo. Prenotazioni lasciando un sms WhatsApp al numero 3333290664 (Simona). Se in possesso di tessera Federtrek il costo per gli adulti è di 15euro e per i minorenni 5euro. Per chi deve sottoscrivere la tessera 15euro per gli adulti più 10 per la tessera e 28euro per il pranzo; per i minorenni 5euro più la tessera 5euro. L’organizzazione dell’evento ed il relativo contributo di partecipazione, quale rimborso delle spese di gestione dell’evento, è competenza dell’accompagnatore che ne determina l’importo in funzione dei diversi livelli di impegno e difficoltà delle escursioni. L'evento è riservato ai soci Federtrek. La tessera o il rinnovo (tessera Federtrek adulti 15euro e per i minori 5euro ove non presente) si può fare direttamente il giorno stesso dell’escursione, portando il modulo compilato e firmato. L’accompagnatore si riserva il diritto di annullare o modificare l’itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza o in base alle condizioni del meteo del sentiero e dei partecipanti. L'escursione è adatta ai bambino dagli 8 anni in su. Non sono ammessi i cani perché lungo il percorso ci saranno animali al pascolo".

L'escursione sarà di media/facile difficoltà, con un dislivello di circa 250m e una lunghezza di 7 km circa; la durata dell'escursione sarà di 3 ore escluso il pranzo.

La guida, a sua discrezione, si riserva il diritto di annullare o modificare l’itinerario proposto per garantire la sicurezza, in funzione delle condizioni meteo, del sentiero o degli stessi partecipanti. Il partecipante già prenotato all’escursione che non potesse partecipare, dovrà avvisare per tempo l’accompagnatore per ragioni organizzative. Sono obbligatorie le scarpe da trekking, lo zaino adatto al trasporto del necessario per la giornata, l'abbigliamento idoneo a una escursione e alla permanenza in montagna o in natura. Necessario un capo impermeabile da indossare all’occorrenza come strato più esterno protettivo. Bastoncini telescopici (consigliati). È necessario almeno 1 litro e mezzo d’acqua, consigliate bevande calde (se necessarie), succhi di frutta. Si consigliano cibi leggeri ed energetici. Gli accompagnatori sono a disposizione per suggerimenti e indicazioni utili. Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l’equipaggiamento posseduto dall’escursionista potranno non accettarne la partecipazione all’attività. ©RIPRODUZIONE RISERVATA