La Tuscia è la 78° provincia in Italia per numero di tredicesime che, da oggi alla metà di dicembre, verranno erogate ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati. In tutto, secondo la stima della Cgia di Mestre, saranno 158.874 le tredicesime che verranno date dall’Inps nel Viterbese, suddivise per 86.711 unità tra i pensionati e 72.163 tra i lavoratori subordinati e pari allo 0,5% del totale nazionale. Nel Lazio, ovviamente, sarà Roma ad avere il maggiore numero di tredicesime con un totale di 2.638.950 unità (pari al 7,5% del totale in Italia) suddivise con 1.014.310 tra i pensionati e 1.624.640 tra i lavoratori). Segue a grande distanza la provincia di Latina con 292.765 tredicesime (pari allo 0,8% del totale: 144.741 per i pensionati e 148.024 per i dipendenti); quindi Frosinone con 242.516 unità (pari allo 0,7% del totale, di cui 123.009 per i pensionati e 119.507 per i dipendenti); Viterbo e Rieti (79.927, di cui 44.915 pensionati e 35.015 dipendenti). In Italia la provincia con più tredicesime è Milano con 2.914.536 unità suddivise tra 1.027.859 pensionati e 1.886.677 lavoratori, quindi Roma; Torino; Napoli; Bari; Brescia; Bologna; Bergamo, Firenze e Padova. La Cgia di Mestre ha calcolato che verranno erogati 40,7 miliardi di euro in tredicesime con un incasso per il fisco di 13,2 miliardi ed un esborso globale, quindi, di 53,9 miliardi di euro. Esaminando il trend delle tredicesime del 2023 si evince, dai dati elaborati dalla Cgia, che la cifra globale erogata sarà di 7 miliardi superiore al 2022: questo non deriva direttamente da sgravi fiscali governativi ma dal surplus di 400 mila unità di dipendenti in Italia e dal rinnovo di contratti di lavoro collettivi che riguardano una larga platea di lavoratori. Ha influito, ma in modo minore, il taglio al cuneo fiscale per il 2% per tredicesime fino a 2.692 euro e per il 3% per tredicesime fino a 1.923 euro. In tutto la Cgia ha calcolato che i beni alimentari saranno quelli più acquistati con le tredicesime, seguiti da giocattoli, tecnologia, libri, abbigliamento-scarpe e articoli per la cura della persona. Tra le regioni il Lazio è la seconda in Italia per numero di tredicesime che saranno erogate con un totale di 3.413.032 unità. La prima è nettamente la Lombardia con 6.436.770 tredicesime che verranno erogate, quindi il Lazio e, nell’ordine, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Toscana, Sicilia, Puglia e Marche.