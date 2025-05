SANTA MARINELLA – «Abbiamo presentato alla stampa il progetto T.R.E. Un progetto innovativo unico in Italia e forse anche in Europa. Grazie alla collaborazione di Enel Cuore per la prima volta avremo una vera e propria rete di protezione sociale per tutti». A dirlo è l’assessore ai

Servizi sociali Pierluigi D’Emilio. «Dal lavoro alla riqualificazione professionale, passando per l'aiuto nella presentazione di pratiche, fino a raggiungere le persone con maggiori difficoltà – continua l’assessore - tutto questo sarà integrato, messo a sistema e ottimizzato dall'intelligenza artificiale. Questo rappresenta una vera e propria azione innovativa nelle politiche sociale. Ringrazio tutti gli attori coinvolti, ed in particolare ringrazio il Sindaco Pietro Tidei e tutti i colleghi della giunta e del consiglio per aver creduto in quello che sembrava un sogno ed oggi è realtà». L’assessore si sofferma inoltre su un altro progetto che è stato presentato nei giorni scorsi: la protezione alle donne vittime dei partner che rischiano di essere uccise. L’amministrazione comunale ha presentato uno sportello informativo riservato alle donne in pericolo. «Questa iniziativa – continua D’Emilio - è un ulteriore tassello utile a far crescere la rete del terzo settore che l'amministrazione sta perseguendo. L'integrazione con i nostri servizi ed il recente progetto Ricomincio da Tre è di fondamentale importanza e si colloca nel percorso di crescita e integrazione dei servizi che da quest'anno si potranno avvalere anche dell'integrazione con l'intelligenza artificiale. Ricordo che esiste una rete nazionale antiviolenza e i riferimenti istituzionali sono il numero di pubblica utilità antiviolenza 1522, i servizi sociali e i numeri di emergenza ai quali tutte le donne vittime di violenza devono rivolgersi immediatamente».

