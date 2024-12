TARQUINIA - A nuoto tra la Sicilia e la Calabria. Tre cittadini di Tarquinia lanciano la sfida e si preparano alla traversata dello stretto di Messina. Luigi Di Domenico, Alessandra Biagiola e Antonio Tarolla, in compagnia di altri due amici nuotatori (Gianni Arezzini, toscano che vive a Tarquinia Lido, e il romano Davide Gambardella), nell’ambito di un gruppo organizzato, vivranno un’esperienza indimenticabile nelle acque del Mar Mediterraneo. La sfida è per mercoledì 24 luglio, quando nuoteranno per completare i circa 3.500 metri che separano i due Piloni “Guardiani dello Stretto”.

L’esperienza sarà realizzata in sicurezza grazie alla collaudata squadra di accompagnamento che scorterà i nuotatori e riprederà la traversata. I tre tarquiniesi da qualche anno si allenano con l’Arvalia team, seguiti dal tecnico Simone Ciavarrini.

