CERVETERI – Continue scosse di assestamento nella politica cerveterana, non solo nella maggioranza che ha appena incollato i pezzi di un vaso che sembrava rotto. I consiglieri comunali Alessandro Fondate, Vilma Pavin e Luca Piergentili sono entrati nel gruppo di Fratelli d’Italia. «Questo passaggio – affermano i tre esponenti di centrodestra - sarebbe dovuto avvenire già da tempo, del resto era il partito che aveva espresso il nostro candidato sindaco alle scorse elezioni, Anna Lisa Belardinelli, sostituita poi in corsa per scelte allora a noi incomprensibili, che ci hanno portato a candidarci in liste civiche, ma sempre a sostegno della Belardinelli». Arrivano altre motivazioni. «Tuttavia per persone come noi – proseguono - che da sempre militano in schieramenti politici di destra, è un po’ riduttivo fare politica senza sentirsi parte di un partito del quale si condividono le idee e i valori. Un partito che abbiamo continuato a sostenere anche dopo il corto circuito locale delle elezioni comunali del 2022. E dopo una riflessione sugli errori (anche nostri) del passato, insieme ad Anna Lisa Belardinelli abbiamo deciso che era giunto il momento di entrare nel gruppo consiliare di Fdi per sentirci parte di una comunità». Poi i ringraziamenti. «In particolare modo Arianna Meloni che con la sua disponibilità, la sua dolcezza e pazienza ci ha accompagnato in questo percorso che, sicuramente, rappresenta un grande passo in avanti per l’unità del centro destra alle prossime elezioni. Ringraziamo anche il capogruppo in consiglio comunale, Luigino Bucchi, per l’accoglienza».

L’ALTRO FRONTE

Per quanto riguarda il centrosinistra invece si è insediato in aula Alessio La Sorella, primo dei non eletti dopo l’ingresso in giunta di Alessandro Gazzella. «Un ruolo che assumo con il massimo senso di responsabilità – afferma -, consapevole dell’impegno che comporta e della fiducia che i cittadini mi hanno accordato. Oggi è sicuramente un punto di partenza, ma anche di arrivo. L'apice di un percorso personale, di partecipazione alla vita del nostro paese, che nel corso degli anni mi ha visto impegnato in diverse attività di volontariato, comunali e non, culminato con la mia candidatura alle ultime elezioni comunali». La Sorella entra però con AnnoZero. «In occasione del mio insediamento ufficiale, annuncio la mia fuoriuscita definitiva da Governo Civico e comunico la mia adesione al gruppo consiliare Città Futura Anno Zero insieme ai consiglieri Laura Mundula, Federico Salamone e Luigi Geronzi».

