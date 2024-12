CERVETERI – Tragedia sulla Doganale nei pressi di Borgo San Martino. Un uomo 68enne è stato travolto da un mezzo pesante e non ha avuto scampo. Il fatto drammatico lunedì nel tardo pomeriggio. Dinamica affidata alla Polizia locale di Cerveteri. Secondo una prima ricostruzione pare che la vittima si sia fermato con il proprio furgone forse per un guasto o perché aveva finito la benzina. Non è chiaro ancora se sia sceso fatto sta che è stato colpito in pieno. In seguito allo schianto è stato trasportato con l’ambulanza del 118 al Policlinico Gemelli ma purtroppo non ce l’ha fatta.