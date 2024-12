CERVETERI – È stato investito da un furgone sull’Aurelia all’incrocio con via di Zambra. Si trova in prognosi riservata al San Camillo di Roma un 43enne di Santa Marinella in seguito al brutto incidente di questa mattina all’altezza del chilometro 44 dopo Cerenova, in direzione nord. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato lo sportivo in ospedale con l’ambulanza, gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione locale di Cerveteri per gestire la viabilità. Da capire la dinamica precisa, su questo sono ancora al lavoro i vigili urbani. Il ciclista è stato colpito dall’automezzo. L’impatto è stato violentissimo e il 43enne, che ha riportato vari traumi ma non sarebbe in pericolo di vita, è caduto a terra rovinosamente tanto che sull’asfalto sono rimaste visibili le tracce di sangue. La bici da corsa è stata trovata piegata a metà. L’investimento dello sportivo ha provocato la formazione di code lunghe sulla statale in entrambe le direzioni per circa due ore con disagi inevitabili per automobilisti e pendolari.

