LADISPOLI – Era stata lanciato dalla sua padrona un appello disperato per poterlo ritrovare ma il povero Zorro è stato trovato senza vita. Sono state le guardie zoofile di Ladispoli a scovare il pastore tedesco di 4 anni, regolarmente microchippato, all’interno di una cunetta dopo essere stato colpito in pieno da un’auto, il cui conducente poi si è dileguato. La proprietaria è affronta dal dolore per quanto accaduto. «Zorro è stato ritrovato morto dalle Ecozoofile che ci hanno tempestivamente rintracciati grazie al microchip – scrive – è stato investito in via delle Carciofete nella zona Monteroni, praticamente dietro casa. Lo hanno lasciato morire da solo sotto la pioggia e al freddo della notte. L’incidente può succedere, ovviamente non si può prevenire quando un animale ti taglia la strada, ma non è ammissibile lasciarlo in strada a morire. Per dirla tutta, è stato gettato in una cunetta come se fosse spazzatura e lasciato agonizzante lì». Poi un ulteriore appello della donna ad eventuali testimoni nel farsi avanti qualora avessero visto qualcosa.

