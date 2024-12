LADISPOLI – Stava attraversando la strada quando è stato travolto da un’auto finendo con violenza a terra e sbattendo la testa. È ricoverato al Policlinico Gemelli un 55enne, vigile del fuoco che non era in servizio, in seguito all’impatto con una Nissan Qashqai, al cui volante c’era un cerveterano di 45 anni che si è subito fermato. È l’ennesimo incidente in via Palo Laziale. Prima è arrivata l’ambulanza del 118 ma si è reso necessario trasferire il 55enne in codice rosso con l’eliambulanza atterrata in un’area verde di Palo, zona sud della città. Per i rilievi sul posto gli agenti del commissariato della Polizia di Stato e quelli della Polizia Locale a cui spetta ora ricostruire la dinamica di quanto accaduto e capire se il pedone si trovasse sulle strisce zebrate. Secondo le notizie che trapelano fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita. Gli abitanti inevitabilmente sono tornati alla carica chiedendo accorgimenti e misure di sicurezza in un’area nevralgica di Ladispoli. In genere è soprattutto la sera che via Palo Laziale è molto buia con i lampioni che ci sono che in realtà non illuminano a sufficienza. Una delle principali arterie cittadine infatti presenta molte zone d’ombra. «Succede fin troppo spesso in questa via: è ora di installare almeno dei dissuasori di velocità», scrive pubblicamente Silvia. «Nessuno si ferma lì nemmeno se passi sulle strisce», sostiene Eloise.

Circa due mesi fa due donne erano state falciate nella stessa zona.

©RIPRODUZIONE RISERVATA