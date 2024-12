CIVITAVECCHIA – Qualche escoriazione e tanta preoccupazione, ma poteva andare molto peggio al giovane conducente dello scooter che ieri mattina in via Terme di Traiano si è scontrato con un furgone bianco.

L’incidente si è verificato intorno alle 8, proprio alla rotonda tra via Terme di Traiano e viale Berlinguer: il centauro a seguito dell’impatto con il furgone è volato dalla sella ed è finito rovinosamente sulla sede stradale. Il conducente del mezzo, stando a quanto denunciato sui social dalla madre dello scooterista, avrebbe proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso al giovane rimasto ferito. Solo un signore a bordo di uno scooter e una donna di passaggio si sarebbero fermati per prestare assistenza al malcapitato. Alla fine il ragazzo si è rialzato ed è andato via, ma rimane lo sconcerto per un episodio deplorevole, che la mamma non ha esitato a condannare: «Un furgone bianco ha investito mio figlio per poi scappare lasciandolo sull’asfalto - si legge nel post pubblicato ieri dalla donna - un signore con uno scooter e una donna si sono fermati per soccorrerlo e li ringrazio. Se qualcuno ha visto qualcosa - si legge ancora nel post - fa un grande favore a me e al senso civico di questo mondo. Condividete per fare arrivare questo messaggio sulla bacheca giusta».

©RIPRODUZIONE RISERVATA