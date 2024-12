TARQUINIA - L’edizione 2024 del TTG – Travel Experience di Rimini, fiera leader del turismo in Italia che vede la partecipazione di migliaia di operatori del settore ed espositori, conferma la sua importanza come punto di riferimento per il mercato turistico internazionale. Anche questa volta, la partecipazione all’evento è stata per Skylab Studios di Tarquinia l’occasione per affermare la sua funzione di partner tecnologico della Regione Lazio, la quale, all’interno di un padiglione interamente dedicato, ha presentato temi come turismo, tipicità e natura, sfruttando, tra l’altro, le soluzioni innovative in virtual reality dell’azienda tarquiniese.

All’interno dello stand, uno spazio di rilievo è stato occupato dal “Metaverso della Regione Lazio”, uno speciale applicativo in realtà virtuale realizzato da Skylab Studios con Lazio Innova proprio per la Regione Lazio, che continua ad affascinare migliaia di visitatori all’interno di fiere nazionali ed internazionali. Questo strumento permette di visitare virtualmente, alcuni dei patrimoni Unesco del territorio laziale, consentendo così al turista digitale di attraversare il centro storico di Roma, per poi volare sugli scorci mozzafiato offerti dalla natura incontaminata delle Faggete di Oriolo Romano e Soriano del Cimino, fino ad attraversare il mondo etrusco grazie ad una visita immersiva nella Necropoli di Tarquinia. Per vivere quest’esperienzail visitatore indossa dei cardboard, o degli speciali visori VR per un’esperienza ancora più immersiva, invogliando così migliaia di turisti a scegliere il Lazio come prossima destinazione turistica. Sempre durante i giorni della fiera è stato possibile provare uno speciale pacchetto interattivo dedicato alla Necropoli di Monterozzi del Pact(Parco Archeologico Cerveteri e Tarquinia), consistente in un cardboard VR tascabile all’interno del quale inserire lo smartphone, trasformando una semplice scatola in un incredibile strumento per fruire in realtà virtuale e dovunque ci si trovi, dello splendido patrimonio Unesco di Tarquinia.

