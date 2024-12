TARQUINIA - Cantieri pronti a partire. Prenderanno il via a primavera i lavori per la realizzazione della trasversale Orte-Civitavecchia, per il tratto Monte Romano- Tarquinia relativo al primo stralcio delle opere per il completamento della superstrada.

Le conferme arrivano dal vertice che si è tenuto nei giorni scorsi: un incontro fondamentale al quale hanno partecipato il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, l'assessore ai Lavori pubblici della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, e l’omonimo collega della Regione Umbria. Un summit dal quale sarebbe emersa la totale sinergia tra tutti gli enti in campo per giungere quanto prima alla conclusione dell’infrastruttura fino al porto di Civitavecchia. Il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, che segue da vicino l’intero iter, ha confermato la tempistica sull’avvio dei lavori in occasione della conferenza sull'aeroporto di Viterbo organizzata nei giorni scorsi dall’Enac. «La prossima primavera – ha detto Rotelli - partirà il cantiere per i cinque chilometri che permetteranno di superare il tratto di Monte Romano e stiamo lavorando sugli ultimi dieci chilometri». La Tuscia vedrà quindi realizzata un’opera infrastrutturale attesa da più di mezzo secolo. Sarà il consorzio Eteria ad eseguire i lavori. Il consorzio si è aggiudicato il bando Anas per un importo pari a 252 milioni di euro. Il tracciato prevede la realizzazione di una galleria naturale a doppia canna, lunga un chilometro e mezzo, chiamata “Galleria Monte Romano”, e una galleria artificiale di circa 100 metri. La durata dei lavori sarà di circa cinque anni.

