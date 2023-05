TARQUINIA - «La commissione di gara lo scorso 16 maggio ha proceduto con l’aggiudicazione provvisoria della gara per il primo stralcio dei lavori, tratto Monte Romano - Tarquinia”.

Lo ha annunciato nei giorni scorsi il presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, Mauro Rotelli in merito all’appalto per i lavori di completamento della trasversale Orte - Civitavecchia.

“L’aggiudicazione definitiva e la consegna dei lavori saranno i prossimi passi», ha spiegato Rotelli dopo aver ricevuto la notizia dalla commissaria straordinaria Ilaria Coppa. Obiettivo è quindi quello di stipulare il contratto «entro fine giugno» con il via ufficiale ai lavori che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Circa sei i mesi previsti per la realizzazione e l’approvazione del progetto esecutivo. La commissaria straordinaria è inoltre al lavoro per il secondo ed ultimo stralcio dei lavori, quello fino al porto di Civitavecchia. Al momento non è ancora ancora noto il nome della ditta che avrebbe ottenuto l’aggiudicazione provvisoria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA