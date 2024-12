MONTALTO - Percorsi Scuolabus anno scolastico 2024-2025. L’amministrazione comunale di Montalto di Castro fa sapere che sono online sul sito dell’ente i percorsi degli scuolabus per l’anno scolastico 2024/2025. Con la circostanza annuncia anche la riapertura straordinaria delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico 2024/2025. E’ possibile trasmettere la richiesta per il servizio trasporto scolastico a partire da oggi e fino al 16/09/2024. Le iscrizioni possono essere trasmesse unicamente per via telematica mediante l’utilizzo di Spid o Cie e in assenza di morosità pregresse.

La piattaforma on-line è raggiungibile al seguente link: https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/crsurlog.sto?Login_Service=https%3°%2F%2Fasp.urbi.it%2Furbi%2Fprogs%2Furp%2Fur1UR003.sto%3FDB_NAME%3Dn1200505%26w3cbt%3DS&SOLStwToken=9114420456021069&DB_NAME=n1200505&w3cbt=&Login_Message=oppure dal sito istituzionale del Comune (www.comune.montaltodicastro.vt.it ) dal seguente percorso: i servizi - sevizi online - servizi scolastici - iscrizioni servizi scolastici.

L’attivazione del servizio è subordinata alla verifica da parte del gestore del servizio trasporto scolastico della disponibilità dei posti.

Per i nuovi iscritti, il servizio sarà attivo da lunedì 30 settembre.

