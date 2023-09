CIVITAVECCHIA – Da domani parte la rivoluzione del trasporto pubblico locale di Civitavecchia.

Come annunciato nelle scorse settimane dalla Civitavecchia servizi pubblici, infatti, dal 18 settembre entra in vigore il nuovo piano Tpl pensato per coprire in maniera capillare tutte le aree della città, aumentando il numero delle corse e razionalizzando le risorse in modo da garantire all’utenza un servizio che possa essere una valida alternativa ai viaggi in auto o in scooter.

«La prima novità - spiegano dalla Csp - è il mantenimento della stessa frequenza a Casaletto Rosso alta e Campo dell’Oro alta, che continueranno ad essere servite proprio in virtù di quanto richiesto dall’utenza. Il piano ha lo scopo di garantire una nuova idea di modalità di spostamento, collegando le periferie, in maniera diretta, con il centro città, per poi prevedere alcune linee circolari nella parte più centrale della città che collegano tutti i maggiori punti di interesse, ed a linea “Express” che collega direttamente Stazione-Ospedale-Tribunale, per un totale di 7 linee giornaliere più 2 linee studenti. Il nuovo piano, inoltre, prevede frequenze molto più alte che si stimano in partenze mediamente ogni 30 minuti. Il tutto ottimizzando e razionalizzando anche l’impiego giornaliero di autisti, sui 19 mezzi di Csp che saranno utilizzati: 12 a metano, 5 a gasolio e due elettrici. Una vera e propria rivoluzione che si snoda attorno alla stazione ferroviaria e al parcheggio del tribunale. Il centro sarà servito dalle linee rosse e viola (quest’ultima è la linea Express). La linea verde arriverà ad Aurelia passando da cimitero nuovo e zona industriale, quella blu a Sant’Agostino e Borgata Aurelia, arancione a Campo dell’Oro, Casaletto Rosso e San Gordiano, gialla a San Liborio passando per il centro cittadino, azzurra a Boccelle e San Gordiano. Corse più brevi e più frequenti».

Come spiegato dai vertici della Csp si è andati a lavorare andando a stilare quello che sostanzialmente è un nuovo piano tpl per Civitavecchia andando a rispondere alle variate esigenze di una città che negli anni è cambiata parecchio e cercando di servire in maniera più puntuale anche le zone più periferiche.

Il piano è frutto del lavoro congiunto della Civitavecchia servizi pubblici e della Commissione Trasporti e Sviluppo, con il presidente Roberta Morbidelli che nei mesi scorsi, quando il piano fu approvato, parlava della necessità di attuare «un cambio culturale, dopo il quale la mentalità sia quella di non usare l’auto perché c’è un’alternativa efficiente che può portare gli utenti al lavoro, a scuola e in tutti i punti d’interesse. La rapidità e capillarità del nuovo trasporto pubblico locale sarà garantita dalle linee periferiche, che congiungeranno tutti i quartieri con temi minimi di percorrenza al servizio circolare del centro».

Fondamentale anche il supporto dell’assessore ai Trasporti Dimitri Vitali, come ricordato nei giorni scorsi dal presidente della Csp Fabrizio Lungarini. A breve saranno disponibili informazioni in tempo reale grazie alla sezione del sito istituzionale della Civitavecchia servizi pubblici srl, alla pagina Facebook e all’App di Csp.

Una grande “scommessa” che ha anche la volontà di integrare e rendere perfettamente fruibili, attraverso i mezzi pubblici, tutti i punti strategici del centro e delle periferie.

Insomma fare davvero, per la prima volta nella nostra storia, del trasporto pubblico una validissima alternativa alle auto private andando nella direzione di una svolta green e, al tempo stesso, garantendo un servizio puntuale, capillare e ben strutturato. Un’altra importante novità comunicata da Lungarini è che dal 18 al 30 settembre tutte le corse del Tpl saranno completamente gratuite in modo da poter consentire a tutti i cittadini di sperimentare le nuove tratte che batteranno la città. Si tratta di un importante periodo transitorio in cui sarà richiesta agli utenti la massima comprensione nel caso dovessero sorgere eventuali problematiche o disagi legati al fatto che si andrà a stravolgere completamente il sistema di trasporti pubblici urbano.

Lungarini, però, ha invitato tutta la cittadinanza a segnalare eventuali problematiche o anche semplicemente suggerimenti alla Csp in modo da migliorare ulteriormente il servizio perché, in fondo, il fine ultimo è questo.

