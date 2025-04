LADISPOLI – Arrivano otto nuovi pulmini scolastici. Da tempo i vecchi dovevano essere sostituiti perché non più in linea con le esigenze di sicurezza e così l’amministrazione comunale si è attivata con l’accensione di un mutuo presso la Cassa dei depositi e prestiti. La giunta si è riunita venerdì scorso approvando la delibera da 1 milione e 400mila euro. «È stato disposto – si legge sul provvedimento firmato dal sindaco, Alessandro Grando e dal segretario generale Pamela Teresa Costantini - l’affidamento del servizio di trasporto scolastico alla società Flavia Servizi srl, municipalizzata in house providing del Comune di Ladispoli che opera prevalentemente nel settore dei servizi pubblici locali, tra i quali il servizio di trasporto scolastico per una durata di 3 anni». Tutti e otto gli scuolabus saranno alimentati a gasolio anche se sei dei mezzi pure a gpl. «I nuovi scuolabus pulmini saranno dotati delle più moderne tecnologie e rispetteranno i più recenti standard di sicurezza e sostenibilità», aveva comunque già chiarito il primo cittadino nei mesi scorsi. Uno in più invece verrà adibito al trasporto dei disabili. Dunque i mezzi saranno più sicuri a Ladispoli per tutti gli alunni che usufruiranno del servizio per raggiungere i rispettivi istituti scolastici.

È un’altra notizia sul mondo scolastico in una sola settimana dopo l’annuncio della costruzione di un plesso tra viale Mediterraneo e via dei Narcisi che accoglierà circa 300 alunni, molti dei quali saranno trasferiti dalla struttura di via Praga sempre al Cerreto.

