SANTA MARINELLA - Stefano Marino, esponente della lista civica "Io Amo Santa Marinella interviene sulla questione relativa alla Santa Marinella servizi.

«Apprendiamo con una certa ironia il comunicato del sindaco Tidei sulla trasparenza, che viene definita come un "must" per Santa Marinella Servizi - dice Marino - Siamo d’accordo: la trasparenza non è un optional. Ma proprio perché è un pilastro dell’azione amministrativa di chi vuole contrastare la corruzione e garantire efficienza, ci chiediamo: perché fino ad oggi è mancata? Se oggi si parla di introdurre strumenti basilari come il responsabile della trasparenza e il piano della performance, significa che fino ad ora questi strumenti non esistevano o non erano utilizzati come si deve. E chi ha amministrato finora? Sempre la stessa giunta, lo stesso sindaco e lo stesso entourage».

«Le lezioncine su come si gestisce una partecipata forse le devono ascoltare proprio Tidei e il suo entourage. - prosegue Marino - Per anni, Santa Marinella Servizi è stata usata più come una scatola vuota che come un vero strumento per migliorare i servizi pubblici. E ora si vuole far passare la normalità come un successo straordinario?».

«Santa Marinella Servizi - sottolinea Marino - potrebbe essere il fulcro per garantire una manutenzione efficace della città, servizi efficienti e un vero rilancio turistico. Ma per farlo servono scelte coraggiose, non semplici dichiarazioni d’intenti. Se fossimo al governo della città, questa società non sarebbe un carrozzone, ma una vera macchina operativa al servizio dei cittadini».

«Quindi, caro sindaco - chiude l’esponente dell’opposizione Stefano Marino - più fatti e meno parole. Perché la trasparenza non si proclama, si pratica».

