FIUMICINO - Il vicesindaco Giovanna Onorati e l’assessore al patrimonio comunale, Angelo Caroccia, hanno effettuato, un sopralluogo presso l’unità immobiliare situata nel Bborgo di Tragliatella, al fine di verificare i requisiti minimi igienico/sanitari necessari per la riapertura dello studio del medico curante e programmare gli interventi di manutenzione per garantire la sicurezza dei locali. Le verifiche tecniche sono state messe in atto dai dirigenti e tecnici comunali e dell’ Arsial e da Asl Roma 3, intervenuti sul posto.

«Abbiamo effettuato tutte le verifiche utili a progettare la ristrutturazione dell’immobile e al fine di dotare, quanto prima, la zona di un ambulatorio di medicina generale, da tempo atteso dai residenti del Borgo – ha sottolineato il vicesindaco -. Procederemo con i lavori per la messa in sicurezza dell’unità immobiliare e una volta ottenuti tutti i permessi richiesti per potremo procede con l’apertura dello studio.

«Grazie al percorso di acquisizione iniziato con Arsial, di alcuni immobili tra i quali quello a Tragliatella in via delle Pertucce ed alla collaborazione dei lavori pubblici, nei prossimi mesi inizieremo i lavori per la rimessa a norma dello studio», ha evidenziato Angelo Caroccia presente al sopralluogo.