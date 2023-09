Non ce l’ha fatta Alfonso Gisini, il 54enne operaio di Napoli, rimasto gravemente ferito ieri in un incidente sul lavoro. L’uomo è morto ieri sera al Policlinico Gemelli dove era stato trasportato in eliambulanza in gravi condizioni.

L’uomo, che si trovava nella zona della case popolari dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione di una palazzina del paese di proprietà dell’Ater, è stato travolto dal crollo di una parete esterna. Crollo che ha coinvolto anche un altro collega che ieri pomeriggio, dopo vari accertamenti, è stato dimesso dall’ospedale Andosilla di Civita Castellana.

Gisini sarebbe stato colpito in pieno dal cedimento mentre il collega sarebbe stato solo sfiorato dai mattoni.

A dare l’allarme gli altri due operai che lavoravano con loro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri di Civita Castellana, il personale dell’Asl e dell’Ispettorato del lavoro.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha avviato le indagini sulla tragedia, per ricostruire la dinamica e risalire alle cause dell'incidente.

Alfonso Gisini lascia la moglie e due figli.