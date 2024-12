LADISPOLI – Tragedia a Torre Flavia nel pomeriggio. Una donna infatti è morta in acqua. Invani i tentativi di salvarle la vita. Con lei era presente anche una amica tratta in salvo.

A perdere la vita una donna di 62 anni, Maria Cesarea Petracca originaria di Capranica e insegnante di inglese in una scuola elementare di Ronciglione.

La collega, 52 anni, residente a Ronciglione, è riuscita a salvarsi aggrappandosi ad uno scoglio. Immediati i soccorsi da parte della protezione civile Dolphin, dei vigili del fuoco di Cerenova e della Capitaneria di porto. La 52enne, è stata trasportata sotto choc all'Aurelia Hospital.