Tragedia questa sera a Capranica dove una donna è stata travolta e uccisa da un’auto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 lungo la Cassia all’altezza della chiesa del Santuario della Madonna del Piano.

Per cause ancora in corso d’accertamento, Elisabetta Ceriello, questo il suo nome, è stata investita.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo quanto si è potuto apprendere Elisabetta Ceriello, sarebbe morta poco dopo l’impatto.

Sotto shock l’automobilista.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso finalizzati a ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto.