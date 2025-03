CIVITAVECCHIA – Il traffico di mezzi pesanti all'interno di Civitavecchia resta una delle problematiche più sentite dai cittadini, soprattutto nella zona della Mediana dove purtroppo non è affatto raro vedere tir e camion di grandi dimensioni attraversare le strade cittadine, creando disagi alla viabilità e mettendo a rischio la sicurezza stradale. Solo qualche mattina fa, ben quattro mezzi pesanti hanno paralizzato il traffico in pieno orario di punta, causando lunghe code e rallentamenti che hanno complicato la circolazione per diverse ore.

L'amministrazione comunale è consapevole della gravità della situazione e sta lavorando per trovare soluzioni concrete e durature. Come spiega il delegato ai trasporti Ismaele De Crescenzo, è attivo un tavolo permanente che coinvolge lui stesso, l'assessore Piero Alessi e Patrizio Loffarelli, direttore del Consorzio Autotrasportatori Civitavecchia, per affrontare il problema con un approccio strutturato e condiviso. Uno degli aspetti chiave è la questione dei fondi regionali per il pagamento dei pedaggi autostradali, attualmente bloccati. Lo sblocco di queste risorse permetterebbe di deviare il traffico pesante verso l'autostrada, evitando così che i mezzi pesanti attraversino il centro cittadino.

"Se riuscissimo a ottenere questi fondi – spiega De Crescenzo – potremmo ridurre significativamente il numero di tir che attraversano la città, migliorando la viabilità e diminuendo i rischi per la sicurezza". Parallelamente, l'amministrazione sta lavorando anche sul fronte repressivo. Proprio nei giorni scorsi, la polizia locale ha multato un mezzo pesante che si immetteva su Viale Garibaldi dal Ponte delle Quattro Porte, un'area vietata al traffico pesante. "Quando entrerà in funzione la ZTL, la situazione cambierà ulteriormente – aggiunge De Crescenzo – perché i controlli saranno più stringenti e il traffico pesante verrà definitivamente limitato".

Tra i progetti in corso per migliorare la gestione del traffico pesante c'è anche il Car Truck, un'area di sosta dedicata ai mezzi pesanti che dovrebbe essere realizzata in una posizione strategica per evitare il passaggio di tir nel centro cittadino. Inoltre, proseguono i lavori a Borgata Aurelia grazie a un accordo con l'Anas per migliorare la viabilità e creare percorsi alternativi per i mezzi di grandi dimensioni.

Grazie al lavoro del tavolo permanente e ai controlli rafforzati, i primi risultati iniziano a vedersi. Secondo De Crescenzo, i dati dimostrano che il numero di mezzi pesanti che attraversano la città è già calato sensibilmente. Tuttavia, la strada per una soluzione definitiva è ancora lunga e richiede un impegno costante da parte dell'amministrazione e delle istituzioni competenti. L'obiettivo è chiaro: liberare il centro cittadino dal traffico pesante, migliorando la qualità della vita dei residenti e la sicurezza delle strade.

