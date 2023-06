CERVETERI - Non c’è pace al solito incrocio tra via Aurelia e via Fontana Morella. Una zona sempre congestionata da quando è sorto il centro commerciale “Orizzonte”, e ancor di più nelle giornate in cui arrivano migliaia di villeggianti. Proprio come ieri per via dei romani che hanno di fatto approfittato della festa di San Pietro e Paolo per anticipare il lungo week end. L’effetto a imbuto si è creato naturalmente sulla statale, poi anche nella frazione balneare di Cerenova e proseguendo sempre in via Fontana Morella nel centro abitato. Gli automobilisti non ne possono proprio più e invocano un nuovo piano della viabilità per scongiurare ulteriore caos durante la stagione estiva. A risentirne anche i ladispolani e chi si mette in viaggio in direzione di Civitavecchia. Caos segnalato anche all’ingresso di Ladispoli di sera per chi entra al McDonald’s. Un altro punto molto difficile relativo alla viabilità.

