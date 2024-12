CERVETERI – Traffico impazzito al solito punto, quello tra via Fontana Morella e via Aurelia. Un punto nevralgico che però continua ad essere paralizzato sia nei giorni feriali che nel week end all’arrivo di migliaia di villeggianti pronti a raggiungere le spiagge. I comitati di zona, i residenti e gli automobilisti è da oltre un anno che si battono affinché il comune cerveterano metta mano ad una situazione diventata pesante. Con le aperture del centro commerciale prima, della sesta farmacia poi, la situazione è nettamente peggiorata. E i cittadini non ci stanno sfogandosi praticamente ogni santo giorno. «Invece degli autovelox, le piste ciclabili e i cantieri di Cerenova in pieno luglio, non sarebbe il caso di rivedere la viabilità in questo punto?», sostiene il signor Carlo. «Occorrerebbe creare altre uscite da Cerveteri. È impossibile averne solo due», si accoda Antonio. Ed effettivamente quello degli incroci è uno dei punti affrontati dalla classe politica che però non è riuscita ancora a trovare delle soluzioni. Il sindaco, Elena Gubetti, aveva parlato di una nuova rotatoria sull’Aurelia ma la contemporanea presenza della caserma militare e di quella del distaccamento dei vigili del fuoco di Cerenova non ha consentito ad Anas di dare il via libera. Poi era spuntata fuori una sorta di variante dietro la cantina sociale per permettere alle auto di avere un’alternativa. Più passa il tempo e più la giunta si ritrova a raccogliere le lamentele quotidiane di centinaia e centinaia di persone. «IN più – conclude Fabrizio - la fermata dell'autobus verso Cerenova è posta tra l'entrata del centro commerciale e il semaforo e provoca forzatamente la coda di auto che bloccano la viabilità. Tra palina e strada c'è una cunetta che deve essere scavalcata. Non ci sono le condizioni di sicurezza per chi è in carrozzina».

