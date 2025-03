CIVITAVECCHIA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un uomo di 50 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Roma.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato condannato in via definitiva per aver commesso reati legati al traffico di sostanze stupefacenti commessi nella capitale nel periodo compreso tra gli anni 2017 e il 2019. Nello specifico, dovrà scontare la pena residua di 8 anni e 17 giorni di reclusione. L’uomo era stato, nel 2021, tra i destinatari di un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Roma, nell’ambito dell’operazione dei Carabinieri denominata “Enclave”.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, aveva mirato a contrastare la ramificazione romana della ‘ndrina calabrese degli Alvaro, clan operante su tutto il territorio nazionale. L’operazione si inserisce in un contesto più ampio di prevenzione e repressione dei reati, che prevede il continuo monitoraggio delle attività illecite e la pronta risposta dei Carabinieri alle minacce provenienti dalla criminalità.