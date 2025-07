TARQUINIA – Il nuovo appuntamento del ciclo di conferenze "Tra terra e mare", promosso dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, sarà un viaggio nei culti praticati presso il santuario etrusco-romano del “Bagno Grande” di San Casciano dei Bagni. Giovedì 31 luglio, alle 21.30, nella cornice del parco Palombini, nel centro storico di Tarquinia, il professor Marco Pacifici, docente presso l’Università per Stranieri di Siena e tra i responsabili scientifici dello scavo, guiderà il pubblico alla scoperta di uno dei più straordinari siti archeologici emersi in Italia negli ultimi anni.

A partire dal 2019, le campagne di scavo nell’area hanno restituito un eccezionale deposito votivo custodito all’interno di una vasca sacra in travertino, alimentata da una sorgente di acqua calda. Le offerte, deposte in un arco cronologico che va dal III secolo a.C. al V secolo d.C., testimoniano oltre sette secoli di vita cultuale e rituale. Tra i reperti rinvenuti spiccano numerose statue e oggetti in bronzo perfettamente conservati, quasi 10mila monete, e perfino materiali deperibili, raramente sopravvissuti nel tempo. Durante l’incontro, il professor Pacifici illustrerà non solo la straordinaria complessità stratigrafica del santuario, luogo di incontro tra culture, lingue e religioni diverse, ma anche la vicenda entusiasmante della sua scoperta, che continua ancora oggi a stupire studiosi e appassionati con ritrovamenti unici e di grande valore storico.

Il ciclo di conferenze "Tra Terra e Mare" (ingresso gratuito) è organizzato dalla Società Tarquiniense d'Arte e Storia con il sostegno del Ministero della Cultura, dell'Assonautica Provinciale Viterbo, Unicoop Tirreno – Sezione Soci Etruria e della Centrale Ortofrutticola di Tarquinia, in collaborazione con l'Università per Stranieri di Siena, Fondazione Vulci, le Soprintendenze ABAP di Viterbo e dell'Etruria Meridionale, Ancona e Pesaro Urbino. Per informazioni è possibile chiamare lo 0766 858194 o il 339 2011849. L'ingresso agli incontri è libero.