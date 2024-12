CERVETERI – Una residente del centro, un villeggiante romano, uno signore che vive invece nel comune di Bracciano. Ecco gli identikit degli incivili che nelle ultime settimane hanno lasciato il segno, purtroppo in modo negativo dal punto di vista dell’ambiente. E dopo le indagini compiute dalla Polizia locale, in stretta collaborazione con le guardie ecozoofile di Fareambiente, sono state recapitate le rispettive sanzioni. Persone comuni insomma, abitanti smaniosi di liberarsi di rifiuti ingombranti senza recarsi nell’isola ecologica, il centro specializzato per smaltire i rifiuti. E così con il passare dei giorni quei cumuli di sporcizia si sono trasformati in vere e proprie discariche a cielo aperto attirando anche altri “sporcaccioni” che a breve potrebbero essere individuati e denunciati penalmente. La novità infatti è che le normative si sono inasprite e le multe sono pesanti. Segnalazioni a catena in molte zone. Sulla via Settevene Palo Nuova, arteria provinciale e oggetto di discussione recentemente tra il sindaco cerveterano, Elena Gubetti, e Roberto Gualtieri di Città Metropolitana di Roma Capitale. Il primo cittadino ha confermato di voler collocare fototrappole ma la strada è provinciale e quindi bisognerà capire chi le controllerà e chi emetterà i verbali.

LA TASK FORCE

Nei radar dei controlli figurano via di Gricciano, via San Paolo, la frazione di Valcanneto e tante altre strade etrusche magari quelle periferiche bersagliate dagli incalliti incivili. «Continueremo le verifiche sulle discariche abusive nel nostro territorio – promette Fareambiente Cerveteri -, i nostri agenti si sono recati in via di Gricciano. Come sempre le verifiche di routine hanno consentito nuovamente di individuare il presunto trasgressore che a breve dovrà dare delle spiegazioni e potrà scoprire come siamo arrivati alla sua persona. Purtroppo per far in modo che un atto di accertamento sia fondamentale ad incastrare l'imbecille di turno si perde molto tempo e noi quel tempo lo spendiamo ad inchiodarli».

