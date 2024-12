FIUMICINO - «È partito da lunedì 26 febbraio il nuovo percorso del trasporto pubblico della linea 15 che coprirà la zona di Aranova e Palidoro». As annunciarlo è l’assessore all’Edilizia, Trasporto e Ater Angelo Caroccia.

«Nei mesi scorsi sono giunte presso il mio Assessorato delle richieste in merito al prolungamento della linea 15 del TPL riguardanti il quartiere nato e cresciuto negli ultimi anni di via Alberto Sordi, via Nino Manfredi e altre arterie, dove il trasporto era mancante – spiega Caroccia -. Mi sono, quindi, confrontato e ho effettuato sopralluoghi anche con il presidente del consiglio comunale Roberto Severini.

Di concerto abbiamo dato il via alla ditta incaricata Trotta di istituire nel quadrante 4 nuove fermate a disposizione dei cittadini.

Inoltre - sottolinea - nei giorni scorsi abbiamo posizionato in prossimità del capolinea di via delle Ploaghe a Valle Coppa, una pensilina utile nei giorni di intemperie o durante giornate particolarmente soleggiate. In corrispondenza della nuova pensilina abbiamo fatto richiesta agli uffici competenti di installare un punto luce per garantire maggiore sicurezza nelle ore notturne», conclude l’assessore Angelo Caroccia.