FIUMICINO - Con l’avvicinarsi del periodo scolastico l’assessorato ai trasporti del comune di Fiumicino ha predisposto un’integrazione alle linee per gli studenti.

L’Assessore ai Trasporti, Angelo Caroccia, consapevole del gran numero di ragazzi residenti nel territorio del Comune di Fiumicino e diretti agli istituti superiori del X Municipio (Ostia) ha concordato le nuove linee di trasporto dichiarando:

«Ho voluto agevolare innanzitutto i nostri liceali, per prevenire i disagi autunnali, con l’istituzione di una linea ad hoc che collega Fiumicino con i 5 licei presenti ad Ostia.

Allo stesso tempo abbiamo predisposto che la linea rimarrà attiva non solo in orario scolastico così potrà essere utilizzata anche da pendolari e cittadini poiché favorisce il collegamento con la Linea 5 Atacche permette di raggiungere il centro di Ostia, l’ospedale Grassi e la stazione Lido Centro».

Alle fermate già esistenti , verranno aggiunte:

• Via dell’Idroscalo 88 (I.C. Carlo Urbani);

• Via delle Canarie 3 (Ostia Lido Nord);

Per quanto riguarda gli abbonamenti sarà sufficiente recarsi presso gli uffici di Trotta (Via Portuense km 19.500, angolo via Pietro da Cortona) dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 15:00 con fotografia del richiedente. Il costo annuale è di euro 185,00.

Le famiglie possono chiedere l’agevolazione tariffaria collegandosi al sito istituzionale della Regione Lazio.