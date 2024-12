CERVETERI - «Perché non passa il 23 da e per Ladispoli? Mi trovo alla fermata all’incrocio dell’Aurelia da più di un’ora e mezza e non ne è passato neanche uno». «Oggi la 33 delle 14.20 e 14.55 non sono passate ma è passata la 23 alle 15.25. Non si sa con che criterio. Mi dicevano che sono sotto personale». I commenti e le richieste di delucidazioni sono tante. Sotto i riflettori ancora una volta gli autobus del trasporto pubblico locale. Dopo il ripristino di alcune corse da e per Ladispoli, la stazione ferroviaria e il mare, a quanto pare i disagi restano. Su carta le corse sono state ripristinate già dal primo agosto con un nuovo orario pubblicato sulla pagina della Seatour che resterà in vigore fino al 31 agosto. Ma ad oggi, molte di quelle corse riportate sembrano essere solo dei “fantasmi”. Un vero e proprio disagio per chi, come per i residenti della frazione di Valcanneto, vi facevano affidamento e che in questi giorni sono invece costretti a dover trovare delle alternative.

Disagi anche per chi dalla stazione di Ladispoli deve far rientro nella città etrusca a sera tarda (senza contare i tanti giovani che approfittando del servizio di Tpl si spostano in queste serate estive nella città balneare). «Dopo 10 ore di lavoro uno vorrebbe andare a casa, perché mettete orari fasulli», scrive furioso il signor Emanuel.

La speranza è che dopo i primi giorni di “rodaggio” ora il servizio torni a regime assicurando un “passaggio” a destinazione a tutti.

