TARQUINIA – Totale mancanza di collaborazione da parte dell’attuale amministrazione Sposetti: Gino Stella si è dimesso con queste motivazioni da presidente dell’associazione di Tarquinia “Divini commercianti”.

«Comunico le mie dimissioni dalla carica di presidente dell’associazione “I Divini Commercianti – spiega l’imprenditore che è segretario provinciale dell’Udc - Dopo oltre dodici anni di mandato, nei quali ho contribuito alla creazione e al completamento di due reti d’impresa, dopo aver portato avanti con determinazione le battaglie a tutela delle attività commerciali di Tarquinia e dopo aver lavorato per unire in un’unica associazione tutte le realtà del territorio, evitando la nascita di gruppi localistici e frammentati, mi trovo oggi costretto a fare un passo indietro per ragioni che vanno oltre ogni logica politica e oltre le finalità stesse della nostra associazione».

«Da tempo, infatti, – afferma Gino Stella - l’associazione non viene più considerata né convocata ufficialmente ai tavoli di confronto. Siamo arrivati alle festività natalizie senza un programma, senza un coordinamento, senza un’iniziativa condivisa: un fatto grave, se si considera che per le attività commerciali il periodo natalizio rappresenta ossigeno vitale».

«Nonostante le ripetute segnalazioni e la disponibilità offerta nei mesi di agosto, settembre e ottobre, l’unica risposta è stata una riunione convocata il 20 novembre alla quale non siamo stati neppure invitati – attacca Stella – A questo punto prendo atto che il problema è diventato esclusivamente politico. Evidentemente, la mia persona non è gradita a questa amministrazione. Per non arrecare ulteriori disagi alla categoria che rappresento da anni, scelgo di farmi da parte, con la speranza che possa finalmente prevalere un minimo di programmazione e organizzazione nell’interesse della città».

«Ringrazio tutti coloro che, anche nelle recenti elezioni interne dell’associazione, hanno dimostrato unità e partecipazione – dice Stella - confermando che la nostra è numericamente una delle realtà associative più importanti di Tarquinia. Ringrazio e ricordo i sindaci e gli amministratori con cui ho collaborato, e talvolta discusso, sempre nell’interesse della categoria: da Mazzola a Mencarini, dal commissario prefettizio a Giulivi. Rammarica constatare la totale mancanza di collaborazione da parte dell’attuale amministrazione Sposetti. Lascio il testimone al direttivo, che nelle prossime ore ufficializzerà il nome del nuovo presidente».

