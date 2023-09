CERVETERI - Per l'ottavo anno consecutivo, dall’1 ottobre la Palude di Torre Flavia sarà aperta alle scuole. Visite guidate gratuite dalle 9 in poi di tutti i lunedì e martedi. Visite esperienziali su tematiche legate al mare e alle dune (plastica, marine litter, fratino), agli uccelli, alle acque dei canali (gamberi, tartarughe, pesci) e a mille altre cose.

Ma le attività didattiche con le scuole sono solo alcune delle iniziative promosse all’interno dell’area protetta diventata ormai la dimora preferita di fratini e corrieri piccoli.

Proprio in questi giorni i volontari, sono a lavoro, insieme al responsabile della Palude, Corrado Battisti, nella pulizia dei vari sentieri. Obiettivo: rendere i passaggi fruibili dai tanti visitatori e appassionati dalla natura e realizzarne di nuovi per andare alla scoperta della flora e della fauna in essa presente.

Intanto dal 10 ottobre al 10 novembre, tutte le mattine dalle 8 alle 12 (sabato e domenica compresi), riprenderanno le attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico. A coordinare le operazioni ci pensarà l'ornitologo naturalista Daniele Iavicoli. Ingresso libero, meglio se su prenotazione. All’appuntamento sono invitate a partecipare anche le scuole.

©RIPRODUZIONE RISERVATA