CERVETERI - Arriva la stagione primaverile e a Torre Flavia è già fermento.

Da settimane l'area si prepara ad accogliere i nuovi piccoli di corriere piccolo e di fratino, le due specie protette che ormai da anni hanno deciso di fare delle due e della spiaggia del litorale a nord di Roma, la loro abitazione preferita per questo periodo dell'anno.

E così, mentre l'intera area è stata interdetta agli amici a quattro zampe - per presevare i piccoli volatili - già nei giorni scorsi sono stati avvistati i primi nidi di Corriere piccolo. Uno si troverebbe sulla spiaggia, sul lato nord, a Campo di Mare. Uno, anche se i volontari proprio in queste ore starebbero verificando con certezza, è stato avvistato nei pressi di Torre Flavia.

Non manca nemmeno la presenza dei fratini. Sono due le coppie avvistate nell'area della Palude. Non è dunque da escludere anche quest'anno i bagnanti possano ritrovarsi a passeggiare o a fare un bel bagno al mare con i piccoli pulli e i loro genitori a zonzo per la spiaggia. Le raccomandazioni dei volontari e del responsabile della Palude sono sempre le stesse: evitare di calpestare le dune e soprattutto di non disturbare i piccoli volatili.

LA PULIZIA

Intanto proseguono, sempre a Torre Flavia, le iniziative da parte dei volontari, di pulizia delle spiagge. Prossimo appuntamento il 28 aprile alle 9. Ritrovo a Campo di Mare, sul lungomare dei Navigatori Etruschi presso lo stabilimento il Quadrifoglio.

